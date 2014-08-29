Боевики пообещали выполнить приказ Путина – заявили, что выпустят украинских военных из окружения

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на террористов.

"Мы поддерживаем инициативу президента РФ Владимира Владимировича Путина по созданию гуманитарного коридора для вывода окруженных вооруженных сил Украины. Мы готовы обеспечить безопасность выхода из окружения украинских военнослужащих при одном условии – они должны выйти через созданный коридор без вооружения", – говорится в сообщении боевиков.

Читайте такжеПрезидент пообещал отправить в Иловайск подкрепление - СМИНапомним, в ночь на пятницу было обнародовано обращение Путина к командованию террористов, в котором он призвал их открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении под Иловайском.