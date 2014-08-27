Комбат "Донбасса": украинские силовики в Иловайске находятся в двойном окружении войск противника

Об этом написал на своей с транице в соцсети комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Читайте такжеВ СНБО утверждают, что силы АТО под Иловайском получили помощь

"Последняя информация из Иловайска. В Кутейниково стоит полк ВДВ ВС РФ (псковская дивизия), Новокатериновка- еще один полк (курская дивизия) . Вкапывают танки в землю. Двойное кольцо окружения", - говорится в сооющении Семенченко.

Он подчеркнул, что "никакой помощи пока нет".

Семенченко также рассказал, что комбат "Днепра" Юрий Берёза сообщил о захвате в плен бывшего "беркутовца".