Комбат "Донбасса": украинские силовики в Иловайске находятся в двойном окружении войск противника
20:29, 27 августа 2014Политика
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Комбат "Донбасса" Семен Семенченко сообщает, что украинские силовики в Иловайске находятся в двойном окружении российских войск.
REUTERS
Об этом написал на своей с транице в соцсети комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Читайте такжеВ СНБО утверждают, что силы АТО под Иловайском получили помощь
"Последняя информация из Иловайска. В Кутейниково стоит полк ВДВ ВС РФ (псковская дивизия), Новокатериновка- еще один полк (курская дивизия) . Вкапывают танки в землю. Двойное кольцо окружения", - говорится в сооющении Семенченко.
Он подчеркнул, что "никакой помощи пока нет".
Семенченко также рассказал, что комбат "Днепра" Юрий Берёза сообщил о захвате в плен бывшего "беркутовца".
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