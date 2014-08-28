Бронегруппа российских танков готовится к вторжению в Мариуполь

Как сообщается в сюжете ТСН, в настоящее время боевики перекрашивают свою технику в цвета так называемой Новороссии. Между тем украинские военные готовятся встречать террористов. К защите города присоединились и немногочисленные отряды партизан.

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Однако при обстреле села неподалеку от Мариуполя, украинским военным пришлось отступить в город, поскольку ответить террористам пока нечем. По прогнозам военных, российские террористы будут пытаться пробить коридор по суше к Крыму.