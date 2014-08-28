Бронегруппа российских танков готовится к вторжению в Мариуполь
20:52, 28 августа 2014Политика
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Вблизи Мариуполя россияне готовят очередной плацдарм для продвижения в глубь страны. Там зафиксированы 60 танков, готовых двинуться на город.
Бронегрупа российских танков готовится к вторжению в Мариуполь / фото УНИАН
Как сообщается в сюжете ТСН, в настоящее время боевики перекрашивают свою технику в цвета так называемой Новороссии. Между тем украинские военные готовятся встречать террористов. К защите города присоединились и немногочисленные отряды партизан.
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Однако при обстреле села неподалеку от Мариуполя, украинским военным пришлось отступить в город, поскольку ответить террористам пока нечем. По прогнозам военных, российские террористы будут пытаться пробить коридор по суше к Крыму.
Бронегрупа российских танков готовится к вторжению в Мариуполь
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