Если Россия войдет в Мариуполь, обратно поедут тысячи "грузов 200" - Корбан

Об этом "Украинской правде" заявил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан, говоря о заседании Совета Обороны региона.

"На заседании будет введен план "Б". Детали раскрыть не могу - это секретная информация", - отметил он.

"Мы пригласили руководство Запорожской области и включаем их в план "Б". Мы технически взяли на себя обеспечение этой области, потому что она слабее и мы видим, что вторжение может быть прежде всего по линии именно Запорожской области", - сказал он.

"Поэтому мы берем на себя кураторство этой области и прилегающие территории, в частности Мариуполь и все, что за ним", - отметил Корбан.

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Одновременно Корбан отметил, что если российские военные зайдут на землю Днепропетровской и Запорожской областей, в Россию поедут тысячи гробов с грузом "200".

"В случае агрессии со стороны Российской Федерации и дружественных ей террористов из Донецкой области, в Россию поедут тысячи "грузов 200". Чтобы все россияне наконец пришли в себя и трезво посмотрели на руководство своей страны", - отметил Корбан.

"Российская Федерация просто содрогнется от количества "грузов 200", которые поедут в случае вторжения", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске в экстренном порядке собрался Совет обороны региона с участием руководства области и силовых органов. Председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил о возможном введении в регионе плана "Б".