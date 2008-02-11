Политологи об аресте Рудьковского

Большинство политологов считают, что арест бывшего министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО не будет иметь громких политических последствий.

Об этом говорится в эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей, который в своем распоряжении имеет УНИАН.

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что такая практика может быть применима к другим неоднозначным, сомнительным персонажам украинской политики и бизнеса, а особенно к тем, кто не имеет партийно-фракционной крыши.

«Эта ситуация может ударить по Социалистической партии. Потому что Н.РУДЬКОВСКИЙ – слабое звено СПУ, а СПУ, в свою очередь, была слабым звеном Антикризисной коалиции», - считает он. По его словам, эта ситуация “может способствовать вытеснению социалистов из партийно-политического поля”. По его мнению, это также будет способствовать ограничению левому маневру Партии регионов, которые через социалистов могли дрейфовать в левизну. Теперь Партия регионов будет тяготеть все же к президентскому полюсу политики”.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО допускает, что прямых последствий не будет, кроме очередного конфликта в отношениях между оппозицией и коалицией, между силовыми структурами и оппозицией. “Арест Н.РУДЬКОВСКОГО станет поводом для обвинений Президента, новой «оранжевой» власти со стороны радикальной оппозиции. Но я считаю, что дело Н.РУДЬКОВСКОГО не станет резонансным, оно не приведет к каким-то новым конфликтам, или каким-то новым конфигурациям в отношениях между политическими силами”, - добавил он. В то же время, по его мнению, остается открытым вопрос останется ли это дело единичным случаем, или откроет определенную цепочку в таких же делах против представителей прежней власти, которых обвиняют в коррупции, нарушениях закона.

Также, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК допускает, что в аресте Н.РУДЬКОВСКОГО можно увидеть политическую составляющую – давление со стороны власти на оппозицию. С другой стороны каких-то кардинальных последствий этот арест не будет иметь, считает он. “Понятно, что это событие может вызвать обеспокоенность среди оппозиции, потому что кроме ареста Н.РУДЬКОВСКОГО могут быть следующие аресты лиц, связанных с «Нефтегазом», Минтопливэнерго и т.д. Впрочем я сомневаюсь, что власть будет оказывать фронтальное давление на оппозицию. Есть много интересов взаимосвязанных, особенно в нефтегазовой сфере”, - добавил он.

В то же время, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что эта история, скорее всего, закончится без жестких последствий для Н.РУДЬКОВСКОГО. «Следствием может стать понимание всех, кто не входит в команду Президента, что их может ожидать приблизительно такая судьба. Это значит, что может быть консолидация антипрезидентских сил и тогда «мало не покажется», - считает он.

Эксперт Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что арест Н.РУДЬКОВСКОГО стоит в одном ряду с отставкой Валентины СЕМЕНЮК. “Оба они являются политическими кадрами СПУ. В событиях вокруг РУДЬКОВСКОГО можно увидеть сценарный характер. Удары по, ослабленной без спикерского ресурса, СПУ информационно выгодны сегодня как для Секретариата Президента, так и для нынешнего премьера”, - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, судья Печерского районного суда Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меру пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на арест. Против Н.РУДЬКОВСКОГО возбуждено уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).