В Днепропетровске экстренно собирают Совет обороны: планируют ввести план "Б"

В Днепропетровске в экстренном порядке собирается Совет обороны региона с участием руководства области и силовых органов.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

Читайте такжеВ Днепропетровске за попытку продажи гранат задержан военнослужащий

"Будет рассмотрен вопрос о введении в регионе плана "Б", - сказал Коломойский. При этом он отметил, что подробности плана будут разглашены после заседания Совета.

По словам днепропетровского губернатора, на заседание также приглашены руководители Запорожской ОГА и штабы национальной защиты.