В Днепропетровске экстренно собирают Совет обороны: планируют ввести план "Б"
11:43, 28 августа 2014Политика
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На заседание также приглашены руководители Запорожской ОГА и штабы национальной защиты.
В Днепропетровске собирают Совет обороны / Фото УНИАН
В Днепропетровске в экстренном порядке собирается Совет обороны региона с участием руководства области и силовых органов.
Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.
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"Будет рассмотрен вопрос о введении в регионе плана "Б", - сказал Коломойский. При этом он отметил, что подробности плана будут разглашены после заседания Совета.
По словам днепропетровского губернатора, на заседание также приглашены руководители Запорожской ОГА и штабы национальной защиты.
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