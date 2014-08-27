Меркель потребовала от Путина объяснений, почему российские военные находятся в Украине

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Она отметила большую ответственность России за деэскалацию ситуации и контроль за ее границами", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, немецкий канцлер настаивала в разговоре с Путиным на интенсификации работы "контактной группы" с участием представителей ОБСЕ, России и Украины для эффективной охраны границ и прекращения огня.

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"Путин проинформировал канцлера ФРГ об основных результатах встречи глав государств Таможенного союза с президентом Украины и представителями Европейского Союза 26 августа в Минске", - сообщается на сайте Кремля.

В сообщении Москвы отмечается, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Оба лидера высказались в пользу скорейшего прекращения кровопролития, исправление гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины и необходимости перехода на путь политического урегулирования", сообщают в Кремле.