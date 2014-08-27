Süddeutsche Zeitung: Излучающиеся риски

Всего в 200 километрах от регионов, где идут бои, находится крупнейшая АЭС в Европе. Киев уже давно обеспокоен безопасностью станции. Местные власти сообщают о загадочных нападениях, НАТО отправляет экспертов - и теперь федеральное правительство находится под давлением.

Об этом сообщает Маркус Бальзер в своей статье «Излучающиеся риски», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Энергодар - для многих в Украине это место называется просто "Атомный город". Он был основан всего лишь несколько десятилетий назад для первой электростанции. И сегодня город на юго-востоке страны с населением 50 000 человек остается одним из важнейших поставщиков энергии в Украине. Шесть реакторных блоков АЭС Запорожье тянутся на сотни метров вдоль Каховской плотины по нижнему течению реки Днепр. Электростанция является не только крупнейшим работодателем в городе, но и несет ответственность за большую часть украинской электроэнергии. Здесь также находится крупнейшая АЭС Европы.

Масштаб атомного города всегда был подозрительным для критиков техники. Но в эти дни даже специалистам атомной отрасли становится плохо при мысли о Запорожье. Так как в 200 километрах от объятых боями регионов на востоке страны в одном из самых опасных регионов Европы находятся реакторы.

Сотрудники впервые ощутили это весной, когда группа вооруженных людей посреди ночи попыталась проникнуть в комплекс. Полиция остановила нападение в последнюю минуту. Мотивы нападения по-прежнему неясны.

Киев отправляет предупредительные сигналы и просит поддержки

В связи с эскалацией конфликта между Украиной и Россией, опасения по поводу безопасности станций продолжают расти и в Германии. Украинское правительство в последние недели неоднократно посылало предупредительные сигналы и даже попросило НАТО о помощи. Впервые альянс отправил гражданских экспертов только в апреле, чтобы обеспечить защиту АЭС и другой энергетической инфраструктуры, в том числе и газовых станций.

Кроме того, в письме к Генеральному секретарю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Киев предупредил о "незаконных вооруженных действиях российских войск на территории Украины» и «потенциальном воздействии на инфраструктуру ядерной энергетики".

Кроме Запорожья на востоке есть еще три электростанции на западе, юге и востоке страны. В общей сложности в Украине есть 15 реакторов. Они покрывают примерно половину украинского спроса на электроэнергию. Все станции российского типа конструкции, и пребывая в эксплуатации от 25 до 30 лет, по мнению организации Гринпис, сами по себе являются значительной угрозой.

«Зеленые» и СДПГ требуют решительных действий

Но до сих пор, удивляются защитники окружающей среды и оппозиция в Германии, станции не играли никакой роли в кризисной политике западных представителей. Еще в июле федеральное правительство заявило, что Украина, по их мнению, «может обеспечить ядерную безопасность». Также не видно воздействия на работу на аварийном реакторе в Чернобыле, говорит в письме Рита Шварцелюр-Саттер, парламентский государственный секретарь в министерстве по вопросам окружающей среды, обеспокоенный член парламента.

Учитывая нынешнюю эскалацию в Украине, оппозиция требует решительных действий. Зеленые обвиняют федеральное правительство в том, что они слишком мало делают для защиты АЭС. «В Украине есть острая угроза. Украинские АЭС представляют постоянную опасность. Федеральное правительство недооценивает эту серьезную проблему с начала конфликта», предупреждает Сильвия Коттинг-Уль, представитель парламентской фракции зеленых по вопросам атомной энергетики. Берлин обязан незамедлительно заняться укреплением безопасности АЭС и активно начинать собственные переговоры, требуют политики Партии зеленых и лидер фракции зеленых Антон Хофрайтер в общем письме к министру иностранных дел Франку-Вальтеру Штайнмайеру (СДПГ) и министру по вопросам окружающей среды Барбаре Хендрикс (SPD).

Федеральное министерство по вопросам окружающей среды не признает «прямой угрозы»

«Прямой угрозы украинским АЭС сейчас нет», заявило федеральное министерство окружающей среды во вторник. Но Берлин также дал понять, что он серьезно воспринимает опасения. «Федеральное правительство первоначально заинтересовано в том, чтобы, в дополнение к обеспечению эксплуатационной безопасности, украинские атомные электростанции были достаточно защищены от нападений», объяснило министерство. Таким образом, немецкое общество по безопасности установок и реакторов находится в постоянном обмене опытом с контролирующими органами и экспертами из Украины. Цель состоит в том, чтобы улучшить ядерную безопасность и сохранность.

«Украинский департамент по вопросам ядерной энергетики выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Германией по вопросам безопасности системы", сообщает Министерство. Берлин будет сейчас проверять со своими партнерами, как международное сообщество и Германия могут поддержать Украину в этом стремлении.

Прежде ядерные эксперты проходили обучение в Крыму

То, что АЭС не находятся на территориях, где идут бои, не успокаивает западных политиков. Сбиение самолета малазийских авиалиний укрепило «большое беспокойство, которое долгое время преследует многих людей, в том числе и нас: украинские АЭС, как возможные цели для атаки», сообщается в письме фракции зеленых. Опасными могут быть, разумеется, уже и технические проблемы. Пример Фукусимы дал понять, что длительное прерывание в электроснабжении уже может привести к ужасной катастрофе. Эксперты также считают, что перевозка ядерных материалов из и в Россию находится под угрозой.

Губительной во время кризиса может стать тесная взаимосвязь украинской и российской атомной энергетики. Все 15 украинских атомных энергоблоков советского типа. Ядерные отходы Киев отправлял через границу на Урал или в Сибирь – собственного хранилища радиоактивных отходов в Украине нет. Неясно также, будет ли в будущем достаточно квалифицированного персонала. Так как украинские ядерные эксперты до сих пор получали образование в городе, который, как никакой другой, сейчас представляет кризис: Севастополь в Крыму.