Янукович хочет уравнять неприкосновенность Ющенко с депутатской

Народные депутаты Виктор ЯНУКОВИЧ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Елена ЛУКАШ, Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Сергей ЛЕВОЧКИН и еще 145 депутатов зарегистрировали проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).

Как сообщили УНИАН в информационном управлении аппарата Верховной Рады, указанный законопроект передан на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.

Указанным документом предусматривается внести изменения в статью 80 Конституции Украины, которые устанавливают, что "Народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом".

Часть первую статьи 105 предлагается изложить в редакции, в соответствии с которой "Президенту Украины гарантируется неприкосновенность на время исполнения полномочий. Президент Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом".

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что "Конституцией Украины установлена гарантия неприкосновенности для отдельных должностных лиц (народных депутатов Украины, Президента Украины, судей). При этом Конституция Украины по-разному устанавливает объем неприкосновенности для народных депутатов Украины, Президента Украины, судей". Речь идет также о том, что "неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к ответственности - лишь с согласия Верховной Рады Украины, ее цель - оградить должностные лица от незаконного вмешательства в их деятельность".

По мнению народных депутатов, принятие предложенных изменений даст возможность четко урегулировать статус народных депутатов Украины, Президента Украины и судей, а также сделает невозможным использование неприкосновенности для избежания ответственности за нарушение закона.