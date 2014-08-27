Украинских военных снова обстреляли с территории России из "Градов"
08:43, 27 августа 2014Политика
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С территории Российской Федерации продолжаются обстрелы позиций сил украинской армии.
Силовиков обстреляли с территории РФ / Фото Министерства обороны РФ
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
Как отмечается, удар был нанесен по позициям силовиков неподалеку населенного пункта Макарово.
Читайте такжеВ Украину из РФ прорвалась колонна с "Градами", КамАЗами " и "Уралами" с живой силой"Кроме этого позиции и блокпосты сил АТО были обстреляны вблизи населенных пунктов Новосветовка, Вергунский разъезд. Дважды с применением БМ 21 «Град» был обстрелян аэродром Донецк", - говорится в сообщении.
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