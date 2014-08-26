Военные журналисты сообщают о прорыве бронетехники из РФ в направлении Мариуполя

Об этом на своей странице в соцсети написал военный журналист Роман Бочкала со ссылкой на пограничников.

"Российские регулярные войск вторглись на территорию Украины со стороны Таганрога. Об этом сообщают пограничники и бойцы добровольческих батальонов, которые сейчас в том районе. Со стороны России вошли 30 танков, легкобронированная техника и живая сила. Они находятся на 8 километров вглубь украинской территории. Контролируют 6 приграничных сел. В частности, такие как Маркино, Щербак, Розы Люксембург",- написал он.

По информации военного журналиста, противник оборудует блокпосты, оставляя на каждом по 3 танка и 2 БТР, взвод личного состава и продвигаются дальше. Читайте такжеСНБО: Обстановка в Мариуполе стабильная

"В пригороде Новоазовска слышны выстрелы. На захваченных территориях, российские военные не скрывают знаков отличия. Вслед за ними с территории Российской Федерации вошли представители ДНР. Он просят местное население несколько дней переждать «неспокойную ситуацию» и обещают, что потом «все будет хорошо, будет своя республика»", - сообщает Бочкала.

По его словам, украинские военные вынуждены отступать под натиском артобстерлво,в том числе из установок "Град". Читайте такжеПопытка российского прорыва в направлении Мариуполя ликвидирована - СНБО

Есть потери среди пограничников и бойцов батальонов теробороны, а также тяжелораненые.

"Наши бойцы просят подмогу и тяжелую технику. Иначе, говорят, не смогут удержать Новоазовск. В случае потери Новоазовска, дорога на Мариуполь, по их словам, будет открыта", - сообщает журналист.

Кроме этого, о прорыве военной техники из РФ сообщил журналист Андрей Цаплиенко.