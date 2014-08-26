Оружие и военную технику в зону АТО передадут в течение 48 часов

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«В связи с затягиванием выполнения многочисленных поручений премьер-министра Украины, во вторник, 26 августа, было созвано срочное заседание Кабинета министров Украины, на котором принят ряд решений», - говорится в сообщении.

Так, правительство приняло решение:

1. О передаче оружия и военной техники со складов Минобороны для нужд армии, Национальной гвардии и вооруженных формирований, которые принимают участие в антитеррористической операции, безотлагательно - в течение 48 часов с момента заявки руководства АТО.

Читайте такжеКабмин выделил 9,1 млрд гривен на нужды АТО2. О немедленном ремонте и модернизации без дополнительных согласований и разрешений всей военной техники 3-4 категории, которая принадлежит Минобороны и находится на производственных мощностях Государственного концерна «Укроборонпром».

3. О безотлагательном выкупе Министерством обороны и Нацгвардией всей военной техники, которая изготавливается ГК «Укроборонпром» и находится на его складах, и немедленное поставке ее в зону боевых действий.

Кроме того, принято решение и приобретены новые боевые вертолеты для дальнейшего направления в зону АТО, сообщили в Кабмине.