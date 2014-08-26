Порошенко и Меркель обсудили роспуск Рады
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора накануне встречи в Минске с лидерами стран Таможенного союза обсудили досрочный роспуск Верховной Рады и пути мирного решения кризиса на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Петр Порошенко проинформировал Ангелу Меркель об ухудшении ситуации на Донбассе. Собеседники отдельно обсудили решение президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Стороны согласились, что это является шагом навстречу ожиданиям украинского гражданского общества, а также путем к укреплению демократических институтов Украины", – говорится в сообщении.
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Порошенко и Меркель также обменялись мнениями относительно путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе накануне Минской встречи в формате Украина – ЕС – "Евразийская тройка"и скоординировали дальнейшие действия по продолжению международного диалога.