Семенченко просит немедленного подкрепления для "Донбасса"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сейчас немедленно необходимо остановить отход того, что до этого прикрывало нам тыл, то есть вверенных вашему ведомству частей из района Кутейниково-Старобешево, вернуть артиллерию и нанести массированный удар в этот район с обязательным использованием бронетехники", – написал Семенченко.

Комбат "Донбасса" дал понять, что неоднократно предупреждал о "ситуации, которая складывается в секторе Б", а также в воскресенье и понедельник - о прорыве танков из Сектора Д и со стороны российской границы, однако подкрепление так и не получил.

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"В случае, если это не будет сделано и ситуация будет усугубляется и далее, оставлю за собой право трактовать бездействие руководства ВСУ в наиболее негативном варианте. Если надо – сами становитесь с пистолетом на дороге и держите ситуацию. Действуйте в конце-то концов!" – добавил он.

"Простите меня. Я не могу написать, что конкретно происходит сейчас. Это читаете не только вы...", - добавил Семенченко