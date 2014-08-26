Семенченко просит немедленного подкрепления для "Донбасса"
Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко обратился к министру обороны Валерию Гелетею и командованию АТО с просьбой предоставить подмогу батальону.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сейчас немедленно необходимо остановить отход того, что до этого прикрывало нам тыл, то есть вверенных вашему ведомству частей из района Кутейниково-Старобешево, вернуть артиллерию и нанести массированный удар в этот район с обязательным использованием бронетехники", – написал Семенченко.
Комбат "Донбасса" дал понять, что неоднократно предупреждал о "ситуации, которая складывается в секторе Б", а также в воскресенье и понедельник - о прорыве танков из Сектора Д и со стороны российской границы, однако подкрепление так и не получил.
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"В случае, если это не будет сделано и ситуация будет усугубляется и далее, оставлю за собой право трактовать бездействие руководства ВСУ в наиболее негативном варианте. Если надо – сами становитесь с пистолетом на дороге и держите ситуацию. Действуйте в конце-то концов!" – добавил он.
"Простите меня. Я не могу написать, что конкретно происходит сейчас. Это читаете не только вы...", - добавил Семенченко