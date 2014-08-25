Мариуполь находится под контролем и защитой подразделения Нацгвардии - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на штаб АТО в Мариуполе.

В сообщении отмечается, что террористы через российские СМИ распространяют информацию, что якобы военнослужащие Национальной гвардии покидают город Мариуполь. Эта информация не соответствует действительности и еще раз свидетельствует о панических настроениях в рядах террористов и попытках вызвать панику среди местного населения, подчеркнули в штабе АТО в Мариуполе. И официально заявили, что город Мариуполь находится под контролем и защитой подразделений Национальной гвардии Украины и других подразделений объединенных сил АТО, и военнослужащие прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и не допустить прорыва боевиков в город.

Кроме того, на телефон доверия объединенных сил АТО в Мариуполе поступают сообщения от местных жителей о том, что в городе активизировалась деятельность групп людей, которые агитируют местное население на вступление в самопровозглашенную «Донецкую народную республику».

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Командование объединенных сил АТО в Мариуполе обратилось к местным жителям с просьбой сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы и не поддаваться на призывы террористов. Факт активизации деятельности этих групп свидетельствует о том, что местное население категорически осуждает и не поддерживает деятельность террористов, подчеркнуто в сообщении.

Как сообщал УНИАН, остатки колонны, которая сегодня утром пыталась выйти на трассу, ведущую в Мариуполь, были остановлены и атакованы сводной боевой группой сил АТО.

Об этом во время вечернего брифинге в Киеве заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

”О ситуации на направлении Новоазовск-Мариуполь. Остатки колонны, которая сегодня утром пыталась выйти на трассу, ведущую в Мариуполь, были остановлены и атакованы сводной боевой группой сил АТО. В результате подбиты 2 танка и захвачено нескольких членов диверсионно-разведывательной группы. После этого никаких боев в направлении Мариуполя не было. Сейчас этот район заблокирован украинскими военными”, - цитирует его слова пресс-центр АТО.

Напомним, сегодня утром была зафиксирована попытка российских военных под видом донбасских боевиков организовать новый район вооруженного противостояния на юге Донецкой области.