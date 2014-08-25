Московский суд отказался удовлетворить жалобу адвоката Сенцова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение сегодня вынесла судья Лефортовского суда Елена Канева.

«Жалобу заявителя адвоката Динзе Д.В., на защиту Сенцова А.Г., на действия следователя СУ ФСБ России Бурдина А.А., которые выразились в отказе следователя в удовлетворении ходатайства защиты о предоставлении материалов уголовного дела, поданной в порядке ст.125 УПК РФ - оставить без удовлетворения», - говорится в постановлении суда.

Согласно российскому законодательству, защита может обжаловать это решение в Московском городском суде в течение 10 дней. Адвокат Дмитрий Динзе, который защищает Сенцова, считает решение суда не аргументированным и незаконным, и намерен подать соответствующую апелляционную жалобу уже в ближайшие дни.

Читайте такжеК задержанному в Крыму украинцу применяли методы карательной психиатрии - активист«Я не увидел в решении суда, чтобы любым образом расшифровывалось, что я мог бы реализовать свое право на состязательность и соответственно не обращаться к стороне обвинения для того, чтобы они предоставили мне возможность проводить те или иные защитные меры. Мне отказывают в настоящее время в возможности допуска специалистов и предоставление им материалов уголовного дела.

Считаю, что имеет место нарушение принципа состязательности уголовно-процессуального законодательства. Суд никак не аргументировал свое решение и фактически незаконно отказал в удовлетворении жалобы. Теперь мы в апелляционном порядке обжалуем данное решение», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко наградил кинорежиссера Сенцова орденом "За мужество"Как пояснил Динзе, во время защиты прав и интересов обвиняемого Сенцова, следователь взял с адвокатов подписку о неразглашении тайны предварительного следствия. По мнению Динзе, взятие такой подписки с адвокатов ставит сторону защиты в неравноценные условия для стороны обвинения, что нарушает конституционные права адвоката и обвиняемого Сенцова.