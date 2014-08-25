Военные и журналисты попали в окружение под Иловайском - СМИ

В районе села Многополье, которое находится между Иловайском и Кутейниковим, первый и второй взвод 39 батальона попал в окружение. Вместе с военными в окружении находятся журналисты.

Об этом "Украинской правде" сообщила подруга одного из журналистов, которые попали в окружение.

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"Их (военных) окружили со всех сторон. Они пытаются отбиваться и просят о подмоге. Вместе с ними в окружении находятся журналисты, которые не могут оттуда выбраться", - отметила собеседница.

Она сказала, что журналистов, которые оказались в окружении трое, среди них представители "Эспрессо ТВ".