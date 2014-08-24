Турчинов отмечает необходимость доработки законопроекта о люстрации

Об этом он сказал в интервью на ”5-м канале”.

Спикер отметил, что в этом законе должны доминировать не партийные лозунги, а четкая позиция относительно очищения власти. Он подчеркнул, что необходимо очистить власть от ”той деформации, которая произошла за последние 10 лет, за последние годы руководства страной Януковичем”.

”Потому что пока что этот закон регулирует проблемы прошлого века, но он не затрагивает судей, которые принимали неправосудные решения. Он не затрагивает, когда министр в правительстве Януковича попадает под действие этого закона, а заместители министра, и некоторые из них были задействованы и в коррупционных схемах, и в агрессивных действиях, уже не имеют никаких проблем”, - сказал Турчинов.

В частности, считает он, к ответственности необходимо привлечь коммунистов.

”Но не тех, которые были в 70-х годах, потому что среди них было очень много умных, порядочных людей, а тех, которые сотрудничали с оккупантами сейчас. Вот это ответственность”, - сказал председатель ВР и добавил, что то же касается и представителей других политических сил, которые ”привели к оккупации, агрессии со стороны России, которые способствовали этому”.

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Кроме того, Турчинов подчеркнул, что в законопроекте ”о люстрации при доработке ко второму чтению должны быть комплексно решены вопросы преодоления коррупции, неправосудных решений, злоупотребление властью, террора силовых структур против народа.

”Все эти вопросы необходимо комплексно решать в этом законе, а не просто записать три-четыре лозунга, кто кого вспомнил и кто к кому имеет какие-то претензии, или для того, чтобы убрать политических оппонентов”, - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Верховная Рада Украины приняла в первом чтении люстрационный законопроект “Об очищении власти” (№4359А).