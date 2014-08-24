В День Независимости террористы обещали устроить атаки на позиции сил АТО

Однако в настоящее время в зоне АТО относительно спокойно. Украинские военные тщательно следят за действиями террористов.

Читайте такжеПресс-центр АТО опроверг информацию о захвате террористами Тельманово

Между тем пресс-центр АТО уже заявил, что с самого утра террористами через российские СМИ и социальные сети была распространена лживая информация о якобы захваченном террористами Северодонецке. "Кроме того, "виртуально" террористами был захвачен населенный пункт Тельманово Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-центра.