В День Независимости террористы обещали устроить атаки на позиции сил АТО
15:50, 24 августа 2014Политика
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Террористы обещали подорвать штаб АТО в Краматорське.
REUTERS
Однако в настоящее время в зоне АТО относительно спокойно. Украинские военные тщательно следят за действиями террористов.
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Между тем пресс-центр АТО уже заявил, что с самого утра террористами через российские СМИ и социальные сети была распространена лживая информация о якобы захваченном террористами Северодонецке. "Кроме того, "виртуально" террористами был захвачен населенный пункт Тельманово Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-центра.
Ко Дню Независимости террористы обещали устроить ряд атак на Востоке
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