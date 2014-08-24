За время АТО погибли 722 украинских военнослужащих

Об этом сообщает СНБО на своей старнице в "Твиттере".

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В сообщении уточняется, что ранения получили 2625 военнослужащих сил АТО.

"За время проведения АТО в результате боевых действий погибли 722 военных, ранены – 2625. Слава украинским героям!".