Семенченко просит немедленно прислать подкрепление в Иловайск

Командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко призвал немедленно ввести дополнительные части в город Иловайск Донецкой области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСилы АТО освободили четверть Иловайска

"Немедленно необходимо ввести дополнительные части в город, раздвинуть кольцо блокпостов и уничтожить врага. Мы собираемся это делать, товарищи командиры? А если да то при нашей жизни? АТО это годами будет идти? Кто не хочет воевать - принимайте решения, набирайте тех, кто хочет. Но это завтра. А сегодня - ждем обещанного. Или Вы отобьете у солдат готовых воевать желание выполнять приказы, желание побеждать", - написал Семенченко.

Он также сообщил, что только что закончился обстрел гаубицами места дислокации частей батальона Донбасс. Батальон вместе с отдельной ротой мотострелков, и ротой Днепр уже шестой день удерживает город.

Читайте такжеСеменченко: в Иловайске воюют взводы кадровых офицеров РФ

"Вынуждены были отойти с правой стороны, теперь удерживаем левую половину города. Сейчас трех раненных и одного убитого вывезли из города и везут к нам в Днепр, где уже собрался взвод раненных во главе со мной. За это время военнослужащих ВСУ не ввели вообще, а другие части ввели в абсолютно недостаточном количестве, хотя мне достоверно известно что все приказы министром внутренних дел отданы", - написал он в Facebook.

"Но мы теперь даже не видим врага. Они не появляются и лупят ребят издалека. Орудия, минометы, грады и так далее. Выйти - покрыть себя позором и на это мы пойдём только в крайнем случае. Сегодня я отправил в Иловайск журналиста чтобы люди знали правду. Все не так радужно как говорят по тв. Многие бойцы, да и я не понимают что конкретно мы там делаем в таком количестве и чего мы ждём", - сообщил он.