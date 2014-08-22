Забор посольства РФ в Киеве покрасили в сине-желтые цвета

Об этом сообщает ТСН.

Свои действия активисты назвали напоминанием Российской Федерации, что вторжение на территорию другой страны - это преступление. Чтобы отмежеваться от преступного поведения агрессора, краску распыляли только со стороны Украины, на внутренний двор не рвались. Поэтому не видят в своих действиях какого-либо нарушения.

"По городу сейчас будет много ребят, которые занялись покраской заборов, мостов. Мы вот нашли в Киеве тоже один из заборов, который, считаем, также надо разрисовать, чтобы наши люди видели, что у нас страна красивая, лучшая. Просто так совпало, что здесь еще и российское посольство оказалось", - пояснила руководитель общественной организации "Народный взгляд" Ирина Хованская.

Читайте такжеВ Польше предложили перекрасить советские танки в цвета украинского флагаНесмотря на это в милиции, по заявлению охраны посольства, начали проверку.

"Группа туда выехала, задокументировала, зафиксировала все, что происходит. Составили соответственно материалы, которые сейчас зарегистрированы в едином учете райуправления. Будет открыто производство в течение суток по этому факту", - пообещала представитель столичной милиции Юлия Шевчук.