Забор посольства РФ в Киеве покрасили в сине-желтые цвета
Российское посольство в Киеве "украсили" сине-желтыми цветами. Около десятка человек, несмотря на усиленную охрану, раскрасили забор учреждения.
Об этом сообщает ТСН.
Свои действия активисты назвали напоминанием Российской Федерации, что вторжение на территорию другой страны - это преступление. Чтобы отмежеваться от преступного поведения агрессора, краску распыляли только со стороны Украины, на внутренний двор не рвались. Поэтому не видят в своих действиях какого-либо нарушения.
"По городу сейчас будет много ребят, которые занялись покраской заборов, мостов. Мы вот нашли в Киеве тоже один из заборов, который, считаем, также надо разрисовать, чтобы наши люди видели, что у нас страна красивая, лучшая. Просто так совпало, что здесь еще и российское посольство оказалось", - пояснила руководитель общественной организации "Народный взгляд" Ирина Хованская.
Читайте такжеВ Польше предложили перекрасить советские танки в цвета украинского флагаНесмотря на это в милиции, по заявлению охраны посольства, начали проверку.
"Группа туда выехала, задокументировала, зафиксировала все, что происходит. Составили соответственно материалы, которые сейчас зарегистрированы в едином учете райуправления. Будет открыто производство в течение суток по этому факту", - пообещала представитель столичной милиции Юлия Шевчук.