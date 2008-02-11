Рудьковский рассказал Сивковичу, как потерял сознание при задержании

Как уже сообщалось Служба безопасности задержала на трое суток экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

В воскресенье газете "Сегодня" удалось установить связь с экс-министром транспорта. Находясь в следственном изоляторе СБУ, он ответил на SMS коротким текстовым сообщением: "Адвокатов нет. Лекарств нет". После этого связь пропала, пишет издание.

Как рассказала пресс-секретарь политика Виктория Бутенко, Рудьковский находился в частной клинике "Борис", его состояние врачи оценивали как средней тяжести, и он нуждался в еще одной операции. По словам Бутенко, когда Рудьковский вышел из палаты, 15 человек в масках, не предъявляя документов, его захватили и увезли. Семья политика даже направила в прокуратуру заявление о похищении человека.

Той же ночью, узнав о том, что Рудьковского забрали из больницы, с экс-министром по телефону связался нардеп от Партии Регионов Владимир Сивкович. Он сообщил журналистам, что Рудьковский ему сказал, что потерял сознание, когда его забрали люди в масках. "Он мне сказал, что у него ноги отнялись, ему нельзя было покидать больницу, он должен был быть на перевязках и из больницы просто вышел к машине... Он себя плохо чувствовал, а я в ночь на воскресенье лично видел, что к следственному изолятору СБУ приехали две машины скорой помощи, но медиков внутрь не пустили", - добавил нардеп.

Вчера помещение, где содержат Рудьковского, посетила омбудсмен Нина Карпачова. После общения с экс-министром она заявила, что тот "находится в трехместной камере без каких-либо надлежащих условий содержания и не может самостоятельно передвигаться из-за ужасного состояния здоровья".

Правоохранители имеют другую версию происходящего

Пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко сообщила изданию, что г-н Рудьковский был задержан в субботу около 10 вечера на улице, в районе проспекта Бажана (здесь находится одно из отделений "Бориса", в котором и находился Рудьковский). При этом экс-министр, как утверждает Остапенко, был одет в обычную повседневную одежду, вовсе не в больничный халат или пижаму, а задержание произвели сотрудники СБУ, выполняя постановление следователя прокуратуры, подкрепленное еще и судебным решением. Это не арест, а именно задержание сроком на трое суток, до понедельника, когда суд будет определять меру пресечения.

По словам Остапенко, следователь принял решение о задержании экс-министра в связи с тем, что Рудьковский не являлся по вызовам на допросы и другие следственные действия. Следователь же избрал место, куда следует доставить задержанного. Это помещение подразделения досудебного следствия СБУ. Там он и находится с вечера субботы до решения сегодняшнего суда. При этом, заявила Остапенко, и в субботу, и в воскресенье в это помещение приглашались врачи для обследования состояния здоровья экс-министра. По словам пресс-секретаря СБУ, доктора не нашли противопоказаний к задержанию.

Как заявил прокурор Киева Евгений Блаживский, начиная с 21 декабря 2007 года, Рудьковский должен был приступить к ознакомлению с выдвинутым ему обвинением, но он не являлся на допросы, поэтому его задержание — законно. Сегодня Печерский суд столицы примет решение о мере пресечения.

Как известно, Николай Рудьковский является фигурантом нескольких уголовных дел, которые возбуждены по факту злоупотреблений в Министерстве транспорта и связи, которое он возглавлял.