Кому нужны досрочные выборы: Богословская назвала фамилию

Сейчас досрочные парламентские выборы необходимы Премьер-министру Юлии Тимошенко и возглавляемому ею блоку. Такое мнение высказала народный депутат от Партии регионов Инна Богословская в интервью радио "Свобода".

"Она (Ю.Тимошенко. – ред.) на них наберет еще несколько процентов голосов, и они позволят ей пойти в оппозицию, так как эти выборы, чтобы набрать голоса, она вынуждена будет идти в жесткой конфронтации с Президентом Ющенко", - пояснила парламентарий. "Она не выдержит долго дистанцию, чтобы пойти на вершине своей электоральной поддержки до президентских выборов", - убеждена политик.

По мнению И.Богословской, Ю.Тимошенко снова не справляется с должностью Премьер-министра. "Снова, как только появляется Тимошенко во власти исполнительной, снова идет кризис за кризисом", - отметила депутат.

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