Первые грузовики из гуманитарного конвоя РФ пересекли границу Украины - СМИ

Сотрудники украинской таможни начали таможенное оформление первых четырех машин из колонны с гуманитарной помощью из России, сообщил источник в пункте пропуска "Донецк-Изварино", передают РИА Новости.

"Первые четыре машины проходят таможенный досмотр"," - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Южного таможенного управления Раян Фарукшин. сообщил, что первые 4 машины с российским гуманитарным грузом заехали на линию таможенного контроля, где они будут осмотрены.

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«В 15.00 мск первые 4 машины заехали непосредственно на линию таможенного контроля», - сказал собеседник.

Он уточнил, что российские таможенники, совместно с украинскими коллегами, проведут в отношении них таможенные операции. После этого машины будут проходить погранконтроль.