Глава МИД Литвы сравнил ситуацию на Донбассе с нападением СССР на Чехословакию

14:00, 21 августа 2014
Политика
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Об этом Линас Линкявичюс написал в Twitter.

facebook.com/TSPMI

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с нападением СССР на Чехословакию в 1968 году.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

«46 лет тому назад Советский Союз вторгся в Чехословакию. Запад не вмешался, чтобы не обострять напряженность. Дежа вю?», - заметил Линкявичюс.

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