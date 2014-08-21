Глава МИД Литвы сравнил ситуацию на Донбассе с нападением СССР на Чехословакию
14:00, 21 августа 2014Политика
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Об этом Линас Линкявичюс написал в Twitter.
Линкявичюс о конфликте на Донбассе: "Дежа вю?" / facebook.com/TSPMI
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с нападением СССР на Чехословакию в 1968 году.
Об этом Линкявичюс написал в Twitter.
«46 лет тому назад Советский Союз вторгся в Чехословакию. Запад не вмешался, чтобы не обострять напряженность. Дежа вю?», - заметил Линкявичюс.
46y ago #SovietUnion invaded #Czechoslovakia. The West didn’t intervene in any way in order not raise tensions. Déjà vu?
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 21, 2014
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