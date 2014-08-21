Глава МИД Литвы сравнил ситуацию на Донбассе с нападением СССР на Чехословакию

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с нападением СССР на Чехословакию в 1968 году.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

«46 лет тому назад Советский Союз вторгся в Чехословакию. Запад не вмешался, чтобы не обострять напряженность. Дежа вю?», - заметил Линкявичюс.