Дело против Глазьева: Советник Путина сравнил СБУ с гестапо
Служба безопасности Украины (СБУ) является преступной организацией, которая работает полностью под американским контролем
Об этом заявил cоветник президента России Сергей Глазьев, комментируя решение об открытии против него уголовного производства, пишет РИА Новости.
"СБУ, по сути, выполняет такую же функцию сегодня в Украине, как в фашистской Германии выполняло гестапо. СБУ сегодня является преступной организацией, а ее руководство — целиком контролируется американскими спецслужбами. То есть это организация, которая творит беззаконие в Украине, совершает преступления против народа Украины", - заявил Глазьев.
Читайте такжеСБУ открыла дело против советника Путина Глазьева
Как сообщал УНИАН, СБУ открыла уголовное производство в отношении советника президента России Сергея Глазьева по статье о публичных призывах к развязыванию военного конфликта.