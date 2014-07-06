Дело против Глазьева: Советник Путина сравнил СБУ с гестапо

Об этом заявил cоветник президента России Сергей Глазьев, комментируя решение об открытии против него уголовного производства, пишет РИА Новости.

"СБУ, по сути, выполняет такую же функцию сегодня в Украине, как в фашистской Германии выполняло гестапо. СБУ сегодня является преступной организацией, а ее руководство — целиком контролируется американскими спецслужбами. То есть это организация, которая творит беззаконие в Украине, совершает преступления против народа Украины", - заявил Глазьев.

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Как сообщал УНИАН, СБУ открыла уголовное производство в отношении советника президента России Сергея Глазьева по статье о публичных призывах к развязыванию военного конфликта.