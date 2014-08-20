В Харцызске террористы из "Градов" ведут обстрел в направлении Иловайска и Зугреса

Об этом УНИАН сообщили местные жители, ставшие очевидцами происходящего.

«У нас в Харцызске, в черте города есть Колосниковская балка. Оттуда террористы из «Градов» сейчас ведут обстрел в направлении Иловайска и Зугреса. И это длится уже неделю. Они также из «Градов» ведут беспорядочный обстрел жилых кварталов нашего города», - сообщают возмущенные очевидцы.

Они также рассказали, что вчера, 19 августа, террористы со стороны Макеевки заехали и расположились со своей военной техникой в районе Харцызского трубного завода.

«Мы сейчас постоянно сидим в бомбоубежищах и подвалах», - посетовали мирные жители.

Также они сообщили, что очень много жителей Харцызска выехали и продолжают массово выезжать из города.

Читайте такжеТеррористы из "Града" обстреляли поселок Еленовка на Донетчине - СНБО«К сожалению, частные перевозчики наживаются на беде - сейчас с человека просят 600 грн за то, чтобы довезти до Харькова, тогда, как в мирное время это стоило не дороже 100 -120 грн. А в Мариуполь из Харцызска соглашаются довезти за 1,3 тыс. грн. Но пенсий мы не получаем уже 2 месяца, а продукты в магазинах можно купить только за наличные деньги, банковские карточки нигде не принимают», - объясняют жители Харцызска и заявляют, что ждут скорейшего освобождения города Нацгвардией.