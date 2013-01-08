Ежегодно с карт граждан Евросоюза похищают 1,5 млрд евро

По его информации, большинство хищений имеют место в США, где не все банкоматы полностью соответствуют мировым стандартам безопасности и имеют повышенную степень защиты, отмечает РИА Новости.



"В связи с этим явлением, а также отсутствием конкретных соглашений о возмещении убытков, причиненных менее защищенными терминалам, наибольшая доля потери денежных средств в результате этого вида мошенничества приходится на эмитентов карт в ЕС", - говорится в пресс-релизе Европола, чья штаб-квартира находится в Гааге.

Вместе с тем агентство отмечает, что помимо США недостаточная степень защиты банкоматов имеет также место в Доминиканской Республике, Колумбии, Бразилии, Мексике и России.