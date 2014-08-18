Запад должен помочь Украине вооружением - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал директор Европейской академии дипломатии Катажина Писарская.

"В ситуации, когда Россия продолжает поставлять современное оружие сепаратистам, государства запада, должны - конечно, рассудительно - ответить хотя бы на часть просьб украинской власти, в частности, касающиеся поставок вооружения", - сказала она.

По его словам, предметом дискуссий должно быть то, какое именно вооружение передавать украинцам: только оборонного (как бронежилеты и каски) или и наступательного типа.

Эксперт отметила, что государства НАТО на ближайшем саммите альянса в начале сентября будут вырабатывать стратегические планы поведения в новых геополитических условиях после последних событий в Украине и там, скорее всего, не будет приниматься решение о поставке оружия украинцам.

Читайте такжеНАТО и Евросоюз не предоставят Украине военную помощь"Я бы рассчитывала больше на индивидуальную помощь отдельных государств, с одной стороны, США, с другой - государств Центральной Европы или других друзей Украины", - сказала она, подчеркнув, что ни в коем случае не может идти речь о направлении военных в зону конфликта на украинской территории.

В то же время она отметила, что страны, которые захотят оказать такую помощь украинцам, должны согласовать этот вопрос с другими партнерами в ЕС и НАТО, поскольку в этом заключается "трансатлантическая и европейская солидарность".

Читайте такжеГермания также отвергает просьбу Украины о военной помощиПисарская сказала, что нет информации о том, готовит ли польское правительство оказание вооруженной помощи, но добавила, что в случае принятия такого решения такое вооружение может быть передано достаточно быстро благодаря налаженным ранее каналам в рамках двустороннего военного сотрудничества стран.

Как сообщал УНИАН, вчера министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз призвал государства и ЕС помочь украинской власти вооружением, что "облегчило" бы проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее генсек НАТО заявлял, что сам альянс не может принять решение об оказании вооруженной помощи Украины, но не исключил, что такое решение могут принимать отдельные государства-члены альянса.

Россия с апреля не прекращает поставки современного вооружения, среди которых танки, бронетранспортеры, ПЗРК, системы противовоздушной обороны "БУК" - для пророссийских боевиков, которые воюют с украинской армией на Донбассе.

Пресс-секретарь польского МИД сегодня отказался от комментариев на тему возможной военной помощи Польше для Украины.