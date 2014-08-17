МИД призывает НАТО и ЕС оказать Украине военную помощь

23:58, 17 августа 2014
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал НАТО и Евросоюз предоставить Киеву военную поддержку для борьбы с сепаратистами на Донбассе.

/ Wikipedia

Об этом министр заявил в интервью немецкому радио Deutschlandfunk, передает Радио Свобода.

«Мы нуждаемся в военной помощи. Если бы мы бы получили такую помощь, нашим военным было бы легче», - сказал Климкин.

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Павел Климкин отметил, что ЕС и НАТО должны определиться, что они могут и должны сделать, когда правила сломаны. Климкин отметил, что речь идет об аннексии Крыма и роль России в дестабилизации ситуации в Донбассе.

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