МИД призывает НАТО и ЕС оказать Украине военную помощь
23:58, 17 августа 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал НАТО и Евросоюз предоставить Киеву военную поддержку для борьбы с сепаратистами на Донбассе.
МИД призывает НАТО и ЕС оказать Украине военную помощь / Wikipedia
Об этом министр заявил в интервью немецкому радио Deutschlandfunk, передает Радио Свобода.
«Мы нуждаемся в военной помощи. Если бы мы бы получили такую помощь, нашим военным было бы легче», - сказал Климкин.
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Павел Климкин отметил, что ЕС и НАТО должны определиться, что они могут и должны сделать, когда правила сломаны. Климкин отметил, что речь идет об аннексии Крыма и роль России в дестабилизации ситуации в Донбассе.
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