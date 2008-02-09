Тягнибок: наиболее вероятны два сценария развития

Всеукраинское объединение “Свобода» будет принимать участие во всех выборах, которые будут проводиться в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я заверяю, что во всех выборах «Свобода» будет непосредственным субъектом избирательного процесса, и будет принимать непосредственное участие», - сказал О.ТЯГНИБОК.

По его словам, речь идет о досрочных или срочных парламентских выборах, выборах Президента Украины, выборах в местные органы самоуправления, в том числе досрочных выборах в Харькове и Киеве.

Как отметил О.ТЯГНИБОК, обвинения в том, что «Свобода» отнимает голоса избирателей у других партий националистического направления, являются безосновательными, поскольку «Свобода» является самодостаточной политической силой со своей программой.

По его словам, «Свобода» имеет преимущество по сравнению с другими политическими силами в том, что она «молода и идеологически сильна». Кроме того, сказал О.ТЯГНИБОК, «Свобода» является наиболее мобильной политической силой и может быстро реагировать на смену политической ситуации в Украине. По его убеждению, даже без колоссальных финансовых ресурсов ВО «Свобода» способна конкурировать со своими оппонентами.

Также он заметил, что главными программными целями партии является защита украинской титульной нации и формирование среднего класса.

Он добавил, что «Свобода» как внепарламентская партия готова принимать участие в выборах «хоть каждый месяц», поскольку это дает возможность бороться за власть.

При этом, по мнению О.ТЯГНИБОКА, в Украине наиболее вероятны два сценария развития ситуации: проведение досрочных парламентских выборов в случае договоренности БЮТ и Партии регионов, или проведение Конституционной ассамблеи с последующим проведением досрочных выборов Президента, парламента и местных органов самоуправления.