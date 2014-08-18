Переговоры в Берлине по урегулированию украинского кризиса завершились
00:39, 18 августа 2014Политика
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Переговоры министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции, которые проходили в Берлине в воскресенье с целью поиска решения украинского кризиса, завершились.
Reuters
Об этом пишет дипломат украинского МИД Алексей Макеев на своей страничке в Твиттере.
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"Министры вышли. Разговор был серьезный. Климкин сосредоточен. Время для специалистов по интерпретации дипломатических заявлений. Климкин скажет правду", - написал он.
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