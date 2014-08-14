Порошенко и Меркель обсудили урегулирование ситуации на Донбассе

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Порошенко поблагодарил Меркель за ее личные усилия для установления мира и стабильности. «Для украинцев очень важно, что Германия и Европейский Союз демонстрируют солидарность и постоянную поддержку», - заявил Президент.

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Также собеседники обсудили вопросы использования финансовой помощи Германии для восстановления инфраструктуры Донбасса, говорится в сообщении.