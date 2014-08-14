Для восстановления Донбасса нужно создать при Кабмине спецорган под контролем ГПУ, СБУ и МВД - депутат

Об этом сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал народный депутат (политическая партия "УДАР", уроженец Донбасса) Егор Фирсов.

По его словам, цифры, которые озвучивают политики о потребностях в средствах для восстановления жизнедеятельности Донбасса, являются преувеличенными.

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"Здесь, по логике вещей, нужно создавать при Кабинете министров единый орган, который бы занимался проблемами Донбасса... Нужно взять этот единый центр под контроль Генпрокуратуры, МВД, СБУ. Иначе, я уверен, 50% денег, которые будут выделять на восстановление, будут разворованы", - сказал Фирсов.

Он пояснил, что вертикаль власти на Донбассе сейчас не изменилась - там работают люди, которые назначались еще во времена Виктора Януковича, а поэтому продолжают влиять на ситуацию.

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Поэтому, как отметил Фирсов, в настоящее время нелогично предоставлять Донбассу децентрализованные полномочия. "Если мы сейчас оставим Донбассу децентрализацию, он останется дотационным регионом, поскольку восстанавливать самостоятельно нарушенную инфраструктуру он будет лет 50", - сказал Фирсов.

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