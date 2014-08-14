Террористы «ЛНР» продолжают принудительную мобилизацию мужчин - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, задержанных мужчин террористы конвоируют к сборному пункту Луганского областного военкомата. Их привлекают как рабочую силу для укрепления обороны города. В частности, людей заставляют рыть окопы и подносить боеприпасы.

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В то же время в среде террористов возникают конфликтные ситуации и они очень активно готовят пути для отступления с занятых городов, сказал Лысенко.

По его словам, в период с 9 по 14 августа на территории АТО правоохранительные органы зафиксировали 11 случаев похищения людей и 11 незаконных завладений транспортными средствами.

Вчера неизвестные лица захватили центр телекоммуникационных услуг «Укртелекома» в Первомайске Луганской области, оборудование центра не работает, услуги в районе не предоставляются, технический персонал вынужден был покинуть помещение, сообщил Лысенко.