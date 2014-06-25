СМИ: В Донецке террористы похитили двух студентов-медиков

Двое студентов-медиков исчезли в Донецке. Эту информацию "5-му каналу" подтвердили в медицинском вузе.

По словам первого проректора Бориса Ивнева, студентов задержали представители "ДНР" - якобы за то, что они нарушили комендантский час. Сейчас местонахождение ребят неизвестно.

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Студентов схватили возле общежития вечером, 23 июня. Очевидцы сообщают в соцсетях, что парней повалили на землю, связали и повезли в неизвестном направлении. При этом террористы сказали: студентов забирают в армию "Донецкой народной республики" и они будут рыть окопы на передовой.

Похищенные Михаил Савицкий и Артем Суходолов учатся в Донецком национальном медуниверситете на последних курсах.

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Также накануне террористы на своем блокпосту в районе Путиловского моста Донецка обстреляли автомобиль, в результате чего погибла 34-летняя жительница Краматорска.