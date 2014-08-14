Гуманитарный конвой РФ остановился вблизи украинской границы

В 20 километрах от населенного пункта Донецк, который находится в Ростовской области (Россия), остановился российский гуманитарный конвой.

Об этом сообщил корреспондент Русской службы Би-би-си в своем Twitter.

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"Ну вот он, гумконвой для Донбасса. Встал в поле в 20 км от российского Донецка", - написал журналист.

Отметим, что населенный пункт Донецк (Россия) находится в 8 км от железнодорожной станции Изварино (Украина).