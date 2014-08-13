Красный крест возьмет "гуманитарный конвой" РФ под свой контроль только после проверки

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал генеральный директор польского отделения организации Ежи Заборовский.

"Пока этот конвой является только русской инициативой, но это может измениться, потому что из того, что знаю, разговоры продолжаются. Может, оказаться, что условия будут выполнены, и эта помощь получит патронат Красного креста", - сказал он.

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Собеседник агентства назвал первоочередным делом проверить, что именно Российская федерация перевозит в почти 300 грузовиках, отметив, что собственно объясняет эту необходимость постулат о необходимости перезагрузить груз на границе с Украиной.

"Если Красный крест берет на себя ответственность, он должен знать, что именно перевозится", - сказал он.

Следующее дело, по его словам, это возможность организации непредвзятого распределения этой помощи среди всех, кто в ней нуждается, независимо от того, кто какую сторону конфликта поддерживает.

Заборовский сказал, что лучше бы было, чтобы Россия перед тем, как высылать груз получила информацию от Красного креста, что именно нужно людям на Донбассе.

По его словам, это сняло бы опасения, что этот конвой может быть использован для других, чем гуманитарных целей.

"Каждое государство может организовывать гуманитарную помощь, трудно это запретить, но для того, чтобы эта помощь оказывалась под патронатом Красного креста или другой серьезной гуманитарной организации, то необходимо выполнить ряд условий, которые позволят взять на себя ответственность. Здесь такого не было", - сказал Заборовский.

Собеседник агентства оставил без ответа вопрос, воспринимают ли работники Красного креста эту акцию россиян как "провокацию", отметив, что люди в регионе действительно нуждаются в помощи, и организация, на которую он работает, должна концентрироваться на том, чтобы ее предоставить.

Как сообщал УНИАН, вчера Российская власть отправила из-под Москвы колонну из около 300 грузовых автомобилей, которые она назвала "гуманитарным конвоем" и заявила, что в нем есть 2 тысяч тонн помощи для жителей Донбасса. По данным российских властей, они, среди прочего, передают продукты питания, воду и электрогенераторы.

Глава украинского МВД назвал сегодня "провокацией циничного агрессора" высылка Россией этого груза и заявил, что "ни один путинский гуманитарный конвой не будет пропущен" через Харьковскую область, где, как планировалось, он должен был пересечь границу с Украиной.

Ряд западных политиков выразили опасения, что Российская федерация может использовать гуманитарную ситуацию на Донбассе, где уже четвертый месяц продолжается противостояние поддерживаемых РФ боевиков с украинскими силовиками, для ввода своих войск.

По последним данным, самая плохая гуманитарная ситуация имеет место в Луганске, где около половины жителей почти полумиллионного города уже 11 день остаются без электроэнергии, воды и связи.