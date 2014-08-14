Forbes: Меня арестовывали 6 раз во время акций протеста против политики Путина

Вера Кичанова, журналист, московский муниципальный депутат, рассказывает о российской пропаганде в статье, которая называется «Меня арестовывали 6 раз во время акций протеста против политики Путина», опубликованной на сайте Forbes.com.

Не все россияне верят пропагандистской машине Владимира Путина. В западных СМИ часто показывают прокремлевских демонстрантов, которые поддерживают военные действия России в Украине, но редко упоминают о демонстрантах, которые, как и я, выступают против войны. В марте 50 тыс. моих соотечественников вышли на улицы Москвы, держа вместе российские и украинские флаги в знак протеста против агрессивных действий нашего правительства в Крыму. Многие россияне знают, что Путин – это не то же самое, что Россия.

К сожалению, как оппозиционный муниципальный депутат из Москвы, недавно проводивший компанию для того, чтобы занять более высокий пост, после разговоров с сотнями граждан я пришла к неутешительному выводу о населении в целом – пропаганда приносит свои плоды.

В этой очевидной истине, к сожалению, можно было убедиться после крушения самолета Малайзийских авиалиний в Донецкой области две недели назад. Всем известно о том, что сепаратисты, которых поддерживает Россия, по ошибке сбили пассажирский лайнер, в котором находились только гражданские лица. Это трагедия произошла из-за того, что российское правительство дало в руки уличным бандитам серьезное оружие и чувство безнаказанности. В конце концов, цель оправдывает средства в священной войне, в которую российская пропаганда заставила их поверить.

На самом деле, причиной этой катастрофы, в конечном счете, стало опасное сочетание искаженного мировоззрения и высокотехнологичного оружия. Сепаратистские партизаны живут в мире, созданном подтасовкой фактов российских СМИ, где Украина ведет апокалиптическую войну, распинает российских детей на улицах средь бела дня. И это не преувеличение. За неделю до трагедии MH17, российское государственное телевидение сообщило, что группа украинских солдат на глазах у местных жителей прибила гвоздями трёхлетнего мальчика к доске объявлений. Через неделю 80 детей были на самом деле убиты в небе над Украиной. Мораль этой истории ясна: когда пропагандистская машина показывает поддельные трупы, будьте готовы вскоре увидеть настоящие.

Факты, связанные с крушением малайзийского самолета, абсолютно очевидные, но российская пропагандистская машина продолжает скрывать их. Примерно в 5:20 вечера малайзийский боинг пропал с экранов радаров. Через полчаса Игорь Гиркин, лидер сепаратистов, сообщил, что в этой области был сбит украинский самолет. «Мы предупреждали вас – не летайте в нашем небе!», – написал он в своем блоге. Через полчаса стало ясно, что самолет был гражданским, и на его борту находились почти 300 пассажиров.

«Если это действительно был пассажирский самолет, то мы не делали этого», – быстро ответил Александр Бородай, самопровозглашённый премьер-министр Донецкой Народной Республики, после того как узнал эту новость. Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченных телефонных разговоров предположительно между сепаратистами, которые признали, что был сбит гражданский самолет. Что же сказали герои Донецкого сопротивления после того как узнали о роковой ошибке? «Значит, там были шпионы.

Они не должны здесь летать. Здесь идет война!». Позже Игорь Гиркин утверждал, что «значительное количество трупов были несвежими».

Вполне возможно, что сепаратисты действительно верят во всю эту ерунду, но скорее всего, они считают себя вправе лгать о чем угодно, так как российская пропагандистская машина заметет все следы. Они могут стрелять куда попало, не думая о человеческих жизнях, и если ракета убивает нескольких мирных жителей, они всегда могут сказать, что это сделали украинцы. Российское телевидение с радостью будет распространять их ложь.

К сожалению, это пропаганда просачивается в широкие массы населения. В последнее время российские государственные СМИ начали использовать термин «Новороссия», имея в виду Донецкую и Луганскую области, с целью узаконить попытки мятежников отделиться от Украины. Российские депутаты предложили использовать этот термин также и в официальных документах. Российская академия наук даже выдвинула требование, чтобы этот термин использовался в школьных учебниках. Прогуливаясь по Москве, вы почти наверняка увидите благотворительные палатки, в которых собирают средства для помощи жителям Донецка и Луганска.

Путин загнал себя в угол, разжигая в России общественный протест против «украинских фашистов». Он, наверное, был бы и рад перестать поддерживать этих безответственных террористов, но люди, которые поверили рассказам о распятом мальчике, никогда не простят ему такую ​​измену. Согласно последним опросам, сейчас 88 % россиян поддерживают президента, но он, безусловно, потеряет общественную популярность, если оставит народ «Новороссии» в беде.

Таким образом, единственным выходом для Кремля остается разжигание военной истерии. После крушения малайзийского боинга Олег Матвейчев, идеолог партии Владимира Путина «Единая Россия», попросил, чтобы правительство выделяло больше средств на пропаганду: «Теперь, когда у нас есть только маленький канал «Россия сегодня», нас избивают, как невинных младенцев». По мнению Матвеичева, Россия должна тратить намного больше миллиардов рублей для создания «информационных войск», несмотря на то, что на «Россия сегодня» уже и так выделяется огромная сумма – 300 млн. долл. в 2012 г. Бизнес-план Кремля очень понятен: нужно нанимать говорящие головы, чтобы прикрывать трупы.

Сразу после того как был сбит малайзийский самолет, Маргарита Симоньян, главный редактор «Россия сегодня», написала в Twitter: «Кто бы это не сделал, пусть горит в аду». Десятки блоггеров мгновенно ответили: «Вы это сделали, и вы будете гореть в аду!». Так где же те 12 % свободомыслящих россиян, несогласных с военной агрессией Владимира Путина, которые не верят государственной пропаганде на телевидении, и которые в ужасе от убийства невинных людей в небе? Где антивоенные демонстрации? Мы проводили их раньше, но нам больше не разрешают этого делать, так как «политическая оппозиция» и «предательство» – это теперь официально одно и то же в России.

Согласно новому закону, который Владимир Путин недавно подписал, россияне, которые выступают против войны, могут на 5 лет попасть за решетку за высказывания о невинных людях, которых убивают с помощью наших налогов. Раньше участие в неразрешенном митинге считалось административным нарушением. Теперь, если протестующего задержали во время демонстрации во второй раз, он или она становится преступником. Меня саму арестовывали шесть раз за участие в мирных акциях протеста, причем один раз я была там в качестве репортера. У меня были все документы при себе, но полиция проигнорировала тот факт, что я просто выполняла свою работу. Поскольку пропаганда набирает обороты и оказывает все более ужасающее воздействие, возможности для настоящей журналистики постепенно исчезают, ложь вытесняет правду.