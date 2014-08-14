Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 299 зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВозле ВР несколько сотен митингующих требуют люстрации

При этом от Партии регионов «за» проголосовали пять народных депутатов, от группы “За мир и стабильность” - 0.