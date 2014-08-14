Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о люстрации
14:02, 14 августа 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об очистке власти (№ 4359а).
За законопроект проголосовали 5 нардепов из ПР / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 299 зарегистрированных в сессионном зале.
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При этом от Партии регионов «за» проголосовали пять народных депутатов, от группы “За мир и стабильность” - 0.
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