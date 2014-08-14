Порошенко сообщил Байдену о ситуации вокруг гуманитарной миссии

Об этом сообщает пресс-служба Президента

В телефонном разговоре с Вице-Президентом США Президент Украины сообщил о развитии ситуации вокруг реализации международной гуманитарной миссии под эгидой Международного Комитета Красного Креста.

Читайте такжеПорошенко и Байден скоординировали действия относительно угроз, которые стоят перед Украиной

Стороны договорились и в дальнейшем координировать усилия для реагирования на существующие и потенциальные вызовы и угрозы.