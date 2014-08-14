Порошенко сообщил Байдену о ситуации вокруг гуманитарной миссии
03:51, 14 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко продолжил консультации с Вице-Президентом США Джозефом Байденом.
Порошенко Петр / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Президента
В телефонном разговоре с Вице-Президентом США Президент Украины сообщил о развитии ситуации вокруг реализации международной гуманитарной миссии под эгидой Международного Комитета Красного Креста.
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Стороны договорились и в дальнейшем координировать усилия для реагирования на существующие и потенциальные вызовы и угрозы.
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