Порошенко сообщил Байдену о ситуации вокруг гуманитарной миссии

03:51, 14 августа 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко продолжил консультации с Вице-Президентом США Джозефом Байденом. 

Порошенко Петро / Фото УНІАН

Об этом сообщает пресс-служба Президента

В телефонном разговоре с Вице-Президентом США Президент Украины сообщил о развитии ситуации вокруг реализации международной гуманитарной миссии под эгидой Международного Комитета Красного Креста. 

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Стороны договорились и в дальнейшем координировать усилия для реагирования на существующие и потенциальные вызовы и угрозы.

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