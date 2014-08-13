Польша заявила о возврате "самых кровавых времен" Европы из-за действий РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявляет об угрозе возврата «самых кровавых времен» Европы, если европейские страны не встанут на защиту фундаментальных принципов, которые гарантировали мир на континенте последние 70 лет.

Об этом он сказал испанскому информационному агентству EFE, сообщает пресс-служба министерства.

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"Если позволим, чтобы большие страны могли использовать более слабых, то вернемся к наиболее кровавым временам в истории Европы", - сказал министр.

Он отметил, что впервые со времен Второй мировой войны "одна европейская страна" оккупирует часть другой, объясняя это желанием защитить национальное меньшинство.

В марте этого года Россия с помощью своих военных захватила украинский полуостров Крым, провела на нем непризнанный никем, кроме нее, референдум, по итогам которого включила полуостров в свой состав. Западные государства ввели за это визовые и финансовые санкции против нескольких десятков российских высокопоставленных должностных лиц.

Сикорский тоже обратил внимание на то, что угроза ввода российских войск в Украину остается.

"НАТО признает, что Россия имеет возможность вторжения в Украину. В действительности удерживание тысячи солдат в готовности, которые месяцами стоят на границе другого государства, является чем-то очень дорогостоящим, и как следствие, мы не можем доверять, что Россия не войдет в Украину", - сказал он.

Польский министр назвал "гуманитарный конвой" россиян, который 12 августа отправился в направлении украинской границы из-под Москвы, по меньшей мере, "подозрительной" инициативой.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером Сикорский сказал, что ситуация в Украине лучше, чем еще несколько дней назад, поскольку российская власть пошла на диалог с Киевом и международными гуманитарными организациями в деле подготовленного ею "гуманитарного конвоя" для жителей Донбасса.

Ранее европейские политики выражали опасения, что Россия под предлогом гуманитарной или миротворческой миссии может ввести войска в Украину, чтобы таким образом поддержать пророссийских боевиков, которые, по данным Киева, с каждым днем сдают свои позиции в восточных регионах.