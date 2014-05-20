Медведев заявил, что РФ не собирается гарантировать территориальную целостность Украины

Россия не собирается гарантировать территориальную целостность Украины. Об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев передает Радио Свобода.

Российский премьер отказался гарантировать, что РФ не поглотит украинские Донецкую и Луганскую области.

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”Мы ничего никому не должны гарантировать, потому что мы никогда не принимали на себя никаких обязательств на эту тему, но мы исходим из того, что главная задача - успокоить ситуацию на территории Украины, не гарантировать что-то кому-то, а успокоить эту ситуацию”, - заявил он.

Он также подчеркнул, что США и ЕС должны обязаться не вмешиваться в дела Украины и не подталкивать ее к НАТО.

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В то же время российский премьер считает, что Россия вместе с США и их союзниками движутся к новой холодной войне.

«Мы медленно, но уверенно движемся ко второй «холодной войне», которая никому не нужна», - отметил он. Медведев также обвинил президента США Барака Обаму в отсутствии «политического такта».

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США и Евросоюз обвиняют российскую власть в подстрекательстве беспорядков пророссийских сепаратистов на востоке и юге Украины. Россия, которая в марте аннексировала украинский полуостров Крым, отрицает поддержку сепаратистов и призывает к федерализации страны-соседа.