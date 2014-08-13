В СНБО не знают о месте нахождения российского гуманитарного конвоя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас нет информации, где сейчас находится эта российская колонна», - сказал Лысенко.

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Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что Украина готова обеспечить безопасность прохождения колонны с гуманитарным грузом к месту ее назначения.

При этом спикер СНБО подчеркнул, что вопрос предоставления гуманитарной помощи, перечень и проверку груза осуществляет Международный Комитет Красного Креста.

По словам Лысенко, Красный Крест получает информацию от стран-доноров, которые выразили желание помочь. Груз попадает по прибытии в транзитную зону, где проверяется, в том числе на качество, а затем доставляется к месту назначения.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия отправила из-под Москвы названные ею «гуманитарным конвоем» почти 300 грузовиков, которые должны доставить гуманитарную помощь жителям Луганска, которые уже несколько дней живут в городе без электроэнергии, воды и связи из-за боев поддерживаемых Россией террористов с украинской армией.

Ряд западных политиков заявили, что российская власть может использовать гуманитарную ситуацию на Донбассе для того, чтобы ввести свои войска в Украину.

12 августа заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявлял, что гуманитарный груз из России дойдет до границы с Украиной и будет перегружен и никакого сопровождения груза не предусматривается.

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Сегодня, 13 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил: «Никакой путинский «гуманитарный конвой» не будет пропущен через территорию Харьковской области. Провокация циничного агрессора на нашей территории не допустима».

В свою очередь премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Украина сама в состоянии обеспечить своих граждан и может принимать гуманитарную помощь исключительно в пределах международного права и по линии Красного Креста.