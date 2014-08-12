Из Житомира снова доставили гуманитарную помощь бойцам АТО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Житомирской райгосадминистрации Сергей Крутой.

По его словам, "в Донецкую область отправились житомирские активисты, чтобы доставить помощь 30-ой отдельной механизированной бригаде".

Читайте такжеПорошенко поручил привлечь волонтеров к контролю над закупками для АТО

К поездке присоединились активисты Максим Виливчук и Мария Моисеенко.

"Помощь собирала община Житомирского района, в частности районный совет, частные предприниматели и все неравнодушные. Сейчас ситуация в стране чрезвычайно сложная, поэтому мы обязаны поддерживать наших военных", - отметил Крутой.

В целом почти 5 тонн продуктов питания и других необходимых товаров уже доставили из Житомира украинским бойцам в зону АТО.