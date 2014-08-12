Из Житомира снова доставили гуманитарную помощь бойцам АТО
Из Житомира снова доставили гуманитарную помощь бойцам АТО.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Житомирской райгосадминистрации Сергей Крутой.
По его словам, "в Донецкую область отправились житомирские активисты, чтобы доставить помощь 30-ой отдельной механизированной бригаде".
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К поездке присоединились активисты Максим Виливчук и Мария Моисеенко.
"Помощь собирала община Житомирского района, в частности районный совет, частные предприниматели и все неравнодушные. Сейчас ситуация в стране чрезвычайно сложная, поэтому мы обязаны поддерживать наших военных", - отметил Крутой.
В целом почти 5 тонн продуктов питания и других необходимых товаров уже доставили из Житомира украинским бойцам в зону АТО.