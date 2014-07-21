Активисты Житомирщины просят Порошенко согласовывать с обществом назначение губернатора

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Житомирщина за майдановца Кизина», в которой приняли участие, в частности, руководитель «Правого сектора» Житомирской области Владимир Дибров, представитель ВО «Майдан» Владимир Паращенко, Общественного совета Житомирской области Геннадий Красонобокий, председатель ГО «Народный контроль» Андрей Федирко.

По словам активистов, община Житомирской области возмущена попытками сменить председателя Житомирской ОГА и поддерживает Сидора Кизина, который занимает указанную должность последние 4 месяца.

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«Наша пресс-конференция посвящена непрозрачным назначениям в Житомирской области. В частности, непонятным ни для кого увольнению действующего губернатора Кизина и продвижению на его место никому не известного персонажа, а именно, как нам стало известно, это будет Сергей Машковский», - объяснил Дибров.

Как утверждают активисты, команда Кизина стала действительно «народной властью», которая прислушивалась к мнению представителей общества.

Кандидатуру Машковского продвигают, как заявляют представители общественности, люди из окружения президента. Соответствующее представление поступило руководителю государства месяц назад, сообщили они.

«По нашему мнению, это полное предательство Майдана, это предательство тех людей, которые погибли, и тех, кто сейчас гибнет на востоке. Потому что чиновники опять обнаглели, рвут власть под себя и думают только об обогащении. Их абсолютно не интересует народ, и прислушиваться к мнению народа они совсем не хотят. Мы просим, господин президент, очень внимательно присмотритесь к своей команде, кого вы туда взяли», - заявил Дибров, добавив, что «во власть снова заскакивают перекрашенные «регионалы» – сменили партию и они опять при власти, под другими флагами, и снова продолжают давить и грабить народ».

Активисты считают, что сейчас президент просто не владеет объективной информацией, поскольку все внимание направлено на разрешение ситуации на востоке страны. «А кто ему не предоставляет информацию, я думаю, Петр Алексеевич разберется со своими подчиненными, почему его так сталкивают с общественностью. Возможно, специально, чтобы ему подорвать авторитет? Это должно согласовываться с общественностью. Потому что сейчас такое время», - подчеркнул Федирко. Он отметил, что процесс изменения системы власти в стране нужно довести до конца, и во многом это зависит именно от президента.

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«Народ поддерживает вас, Петр Алексеевич, начинайте действовать!», - призвал он.

Активисты подчеркнули также необходимость назначения и проведения в ближайшее время выборов мэра Житомира, что также будет способствовать разрешению сложной ситуации в Житомирской области.

«Петр Алексеевич пусть задаст вопрос своим подчиненным, сколько сейчас областных центров без мэра на данный момент. Интересный ответ он на это получит. А кое-кто пользуется ситуацией, что президент занят обороноспособностью, а они начинают эту «муть» разводить», - отметил Паращенко.