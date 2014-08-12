Заявлениями о "гуманитарном конвое" Россия проверяла реакцию Украины и мира - политолог
04:52, 12 августа 2014Политика
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Политолог Александр Палий считает, что заявление о вероятном введении "гуманитарного конвоя" Россия сделала умышленно, чтобы проверить реакцию мирового сообщества на такие действия
REUTERS
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
"Там прозвучало слово «конвой», когда говорят о конвой - это военное сопровождение. Это, чтобы проверить в России реакцию США, ЕС, нашу реакцию", - отметил Палий.
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"И как результат - состоялся разговор с Обамой, состоялись диалоги с руководством ЕС, как российские, так и украинские и я думаю, что выше в этом мире - только Бог", - сказал политолог.
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