Заявлениями о "гуманитарном конвое" Россия проверяла реакцию Украины и мира - политолог

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.

"Там прозвучало слово «конвой», когда говорят о конвой - это военное сопровождение. Это, чтобы проверить в России реакцию США, ЕС, нашу реакцию", - отметил Палий.

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"И как результат - состоялся разговор с Обамой, состоялись диалоги с руководством ЕС, как российские, так и украинские и я думаю, что выше в этом мире - только Бог", - сказал политолог.