Появилось видео, как русские перекрашивают КамАЗы для "гуманитарной миссии"

01:45, 12 августа 2014
Политика
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В сети появилось видео, на котором видно, как в России готовятся к "гуманитарной миссии"

/ ВКонтакте

На видео несколько десятков "КамАЗов" стоят возле военной базы в окружении значительного количества военных.

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Большинство авто уже перекрашеноы в белый цвет, остальные - лишь наполовину.

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