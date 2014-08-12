Появилось видео, как русские перекрашивают КамАЗы для "гуманитарной миссии"
01:45, 12 августа 2014Политика
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В сети появилось видео, на котором видно, как в России готовятся к "гуманитарной миссии"
В России готовятся к "гуманитарной миссии"/ ВКонтакте
На видео несколько десятков "КамАЗов" стоят возле военной базы в окружении значительного количества военных.
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Большинство авто уже перекрашеноы в белый цвет, остальные - лишь наполовину.
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