Появилось видео, как русские перекрашивают КамАЗы для "гуманитарной миссии"

В сети появилось видео, на котором видно, как в России готовятся к "гуманитарной миссии"

На видео несколько десятков "КамАЗов" стоят возле военной базы в окружении значительного количества военных. Читайте такжеРоссияне в соцсетях хвастаются, как грузят военные фуры "гуманитаркой" для Украины Большинство авто уже перекрашеноы в белый цвет, остальные - лишь наполовину.

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