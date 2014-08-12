Россияне в соцсетях хвастаются, как грузят военные фуры "гуманитаркой" для Украины

В частности, на своей странице в "ВКонтаке" россиянин Семен Борисов, который несет службу в зенитно-ракетном полку Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, запостил несколько фотографий с фурами и КамАЗами с так называемым гуманитарным грузом, который вроде бы должен быть направлен в Украину, передает ТСН.

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"Сегодня загружали гуманитарную помощь в Камазы на Украину. Воду, медикаменты, консервы, детское питание, спальные мешки, электро-генераторы и еще разное оборудование (полевые кухни и т.д.). Примерно 300 фур, все камазы военные, за пару суток были перекрашены в белый цвет :)". - пишет пользователь.

А, тем временем, еще один россиянин "Сашок Попов" также выложил в "ВКонтакте" фото нескольких десятков белых фур, подписав - "гуманитарная помощь Донецку и Луганску".